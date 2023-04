DealCircle und PX2 mieten 1.000 m² in der Hamburger Innenstadt

Die PX2 Hamburg GmbH & Co. KG hat über Angermann ca. 360 m² im Loft-Kontor am Großen Burstah 50-52 in der Hamburger Innenstadt angemietet. Eigentümer ist die Deka Immobilien. Das zur PX Group gehörenden Postproduction Haus war zuvor am Speersort 1 ansässig.

Die dort freigewordene ca. 640 m² Bürofläche hat das Bürovermietungsteam von Angermann im Rahmen eines Exklusivmandats an die DealCircle GmbH direkt weitervermittelt und so die erstgenannte Anmietung von PX2 möglich gemacht. Der Einzug des M&A-Tech-Unternehmens soll im ersten Quartal 2023 erfolgen. Eigentümer ist hier ein institutioneller Anleger.