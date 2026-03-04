Deal in der HafenCity: Columbia Threadneedle kauft The Bow

Institutionelles Kapital setzt auf Wohnen in Bestlagen: Columbia Threadneedle Real Estate hat in der Hamburger HafenCity die Wohnimmobilie „The Bow“ erworben. Der Neubau umfasst rund 16.000 m² Mietfläche mit 147 hochwertigen Apartments sowie Gewerbeanteilen. Verkäufer ist eine Projektgesellschaft von Aug.Prien Projektentwicklung und DC Developments.

