Vis-à-vis zur Elbphilharmonie
Deal in der HafenCity: Columbia Threadneedle kauft The Bow
Institutionelles Kapital setzt auf Wohnen in Bestlagen: Columbia Threadneedle Real Estate hat in der Hamburger HafenCity die Wohnimmobilie „The Bow“ erworben. Der Neubau umfasst rund 16.000 m² Mietfläche mit 147 hochwertigen Apartments sowie Gewerbeanteilen. Verkäufer ist eine Projektgesellschaft von Aug.Prien Projektentwicklung und DC Developments.
Das Ende 2024 fertiggestellte Gebäude am Strandkai 23 umfasst rund 16.000 m² Mietfläche, die sich auf 11.700 m² Wohn- und rund 4.000 m² Gewerbefläche aufteilt. Das Objekt wird in ein von Columbia Threadneedle gemanagtes Sondervermögen eingebracht. Verkäufer ist eine Projektgesellschaft von Aug.Prien Projektentwicklung und DC Developments. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Der Neubau mit sieben Obergeschossen liegt unmittelbar am Wasser und bietet Blick auf die Elbphilharmonie sowie auf Elbe und Hafen. Rund drei Viertel der Fläche entfallen auf 147 hochwertig ausgestattete Apartments mit Balkon. Ergänzt wird das Objekt durch etwa ein Viertel gewerblich genutzte Flächen sowie umfangreiche Mobilitätsinfrastruktur mit 418 Tiefgaragen- und 400 Fahrradstellplätzen.
Columbia Threadneedle sieht in hochwertigen Wohnimmobilien weiterhin eine attraktive Anlageklasse für institutionelle Investoren. Neben Premiumlagen prüft der Investmentmanager bundesweit weitere Neubauprojekte sowie moderne Bestandsobjekte in wachstumsstarken Städten. „Für das von uns verwaltete Sondervermögen suchen wir gezielt auch Premium-Wohnimmobilien in Bestlagen. Das Hamburger „The Bow“ passt genau in diese Strategie“, sagt Thomas Hübner, Head of Investment bei Columbia Threadneedle Real Estate in München. „Aber auch bei weiteren institutionellen Investoren sehen wir ein steigendes Interesse an Wohnen als Assetklasse und an Immobilien als wichtigem Bestandteil im Portfolio.“
Die rechtliche Beratung auf Käuferseite übernahm Jebens Mensching, als technischer Berater war Kroll Reag eingebunden.