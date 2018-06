DC Values kauft siebtes Anlageobjekt für Highstreet-Fonds

DC Values GmbH & Co. KG hat das 2008 erbaute Geschäftshaus in der Adalbertstraße 53-55 in Aachen für den offenen Immobilien-Spezialfonds „DCV Highstreet Nr. 1“ erworben. Das vollvermietete Objekt, das sich vis-à-vis des Shoppingzentrums Aquis-Plaza befindet, verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 4.900 m² bei einer Fassadenfront von 30 Metern.

Mit NewYorker und Görtz ist das Haus an zwei namhafte Filialisten vermietet. Verkäufer des Objektes ist die D&R Investments aus Amsterdam, welche bei der Transaktion durch die Bethge Immobilienanwälte aus Hannover beraten wurde. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Innerhalb von zwei Jahren hat DC Values damit die siebte Immobilie jeweils in Top-Lagen deutscher Innenstädte für den Fonds erworben. DC Values wurde bei dem Asset-Deal im Rahmen einer Off-Market Transaktion von der Kanzlei Arnecke Sibeth Dabelstein aus München beraten.