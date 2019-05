DC Values erwirbt Geschäftshaus in Berlin-Neukölln

Die DC Values GmbH & Co. KG hat in einem Joint Venture mit einem deutschen institutionellen Investor ein Geschäftshaus im Berliner Stadtteil Neukölln erworben. Die gemischt genutzte Immobilie an der Karl-Marx-Straße 84 bietet rund 3.700 m² Mietfläche mit Einzelhandels-, Büro-, Praxis- und Schulungsflächen sowie einer Wohneinheit. Zudem verfügt das Objekt über eine eigene Tiefgarage mit insgesamt 23 PKW-Stellplätzen.

„Die Immobilie passt hervorragend zu unserer Strategie, in die spezifischen Bestlagen deutscher Großstädte zu investieren. In den vergangenen Jahren hat sich der Stadtteil Neukölln immer mehr zu einem beliebten Szenestandort mit internationalem Flair gewandelt. Nicht zuletzt steht das erfolgreich in der Umsetzung befindliche Sanierungsgebiet „Karl-Marx-Straße“ für die zusehends dynamische und positive Entwicklung des Gebietes“, erklärt Nicky Georg Kisitzky, Geschäftsführer von DC Values.



Unter dem Leitbild „Jung, bunt, erfolgreich - handeln, begegnen, erleben“ wird derzeit das Zentrum Neuköllns um die Karl-Marx-Straße und die Sonnenallee umgestaltet. Ziel der Maßnahme ist die Stärkung des zentralen Einzelhandels- und Wirtschaftsstandorts, die Einbindung der lokalen Akteure und die attraktive Gestaltung des öffentlichen Raums.



„Wir sind von unserem Investment in einem der pulsierendsten Stadtteile Berlins begeistert und sehen hier die Chance, langfristig an der weiteren Lageaufwertung zu partizipieren“, sagt Dr. Carsten Fischer, geschäftsführender Gesellschafter von DC Values.



Vermittelt wurde die Liegenschaft durch G.H.E.H. Real Estate. Verkäufer des Objektes ist eine private Investorengemeinschaft. Der Besitzübergang an die neuen Eigentümer erfolgte zum 1. Mai 2019.