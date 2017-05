DC Values kauft Ex-Einkaufscenter in Braunschweig von Aberdeen

Der Immobilienfonds DCV Highstreet Nr.1 von DC Values erweitert mit dem Ankauf des City-Points in Braunschweig sein Portfolio. Der Verkäufer des rund 15.000 m² großen Objektes in zentraler Lage ist der Vermögensverwalter Aberdeen Asset Management Deutschland AG. 1988 wurde das ehemalige Hertie Haus am Sack 5-11 zum Einkaufscenter City-Point umgebaut.

.

„Wir haben für den City-Point ein nachhaltiges Geschäftshaus-Nutzungskonzept entwickelt, das zum einen das Objekt selbst stärken und zum anderen auch zur Attraktivität der unmittelbar am Objekt entlanglaufenden Straßen Sack und Neue Straße und damit des Quartiers beitragen wird“, sagt Dr. Carsten Fischer, geschäftsführender Gesellschafter von DC Values.