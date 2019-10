DC Values erwirbt denkmalgeschütztes „Mädchenkopfhaus“ in Berlin

Die DC Values GmbH & Co. KG hat mit dem „Mädchenkopfhaus“ ein Schmuckstück im Herzen Berlins erworben. Das denkmalgeschützte dreigeschossige Haupt- und die zwei Seitengebäude wurden 1763 erbaut. Die markante Fassade mit ihren filigranen Mädchenkopf-Skulpturen in den Fensterstürzen war namensgebend für das Objekt. Die Immobilie hat eine Mietfläche von ca. 1.165 m², aufgeteilt in Einzelhandel im Erdgeschoss sowie Büro- und Wohnflächen in den Obergeschossen. Mieter sind u. a. das Accessoires- und Mode-Label Liebeskind sowie das Modelabel Zadig & Voltaire; daneben verfügt die Immobilie über ca. 640 m² Büroflächen und vier Wohnungen.

.