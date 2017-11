DC Values erwirbt KuDamm 38/39 von Aberdeen

Knapp 80 Meter Fassadenfront, davon rund 40 Meter am Kurfürstendamm: DC Values kauft mit dem Wohn-, Büro- und Geschäftshaus Ku’damm 38-39 in prominenter Lage die sechste Immobilie für seinen Immobilien-Spezialfonds DCV Highstreet Nr. 1. Das Gebäude in der City West befand sich bis dato im Bestand von Aberdeen Asset Management, die es für einen institutionellen Investor gemanagt hat.

.

Die Gesamtfläche des 9-geschossigen Wohn- und Geschäftshaus am Kurfürstendamm Ecke Knesebeckstraße beträgt 6.074 m². Ankermieter ist Stefanel, weitere Mieter der insgesamt 1.664 m² Einzelhandelsflächen sind Steiff sowie Netto im Untergeschoss. Außerdem entfallen 3.633 m² auf Büroflächen im 1. bis 5. Obergeschoss , 777 m² auf Wohnflächen im 6. und 7. Obergeschoß sowie eine Tiefgarage mit 22 Stellplätzen. Die langfristige Finanzierung des Objekts übernimmt die DG HYP mit einem Kreditvolumen von 30,3 Millionen Euro.



„Wir freuen uns, dass wir mit dem Ku’damm 38/39 ein Top-Objekt an der weltweit beachteten Flaniermeile für unseren Highstreet-Fonds Nr. 1 sichern konnten. Wir sehen langfristig weiteres Wertsteigerungspotenzial für diese Immobilie“, sagt Dr. Carsten Fischer, geschäftsführender Gesellschafter von DC Values. „Der so genannte mittlere Ku‘damm zwischen Uhland- und Bleibtreustraße bietet nach unserer Meinung noch Entwicklungspotenzial. Er befindet sich zwischen dem Spannungsfeld Konsum am unteren und der Luxusmeile am oberen Ende der berühmten Einkaufsstraße. Auch das Kudamm-Karree, die größte Projektentwicklung der City-West und vis-á-vis vom Kurfürstendamm 38-39 gelegen, wird dazu einen großen Teil beitragen“, ist Fischer überzeugt. Hans



Mit dem Erwerb ist mehr als die Hälfte des Gesamtinvestitionsvolumens des Immobilien-Spezialfonds von 420 Mio. Euro erreicht. DC Values wurde bei dieser Transaktion von Lührmann Berlin GmbH & Co. KG beraten.