DC Developments will Platin für neue VTG-Zentrale

DC Developments strebt für ihr jüngstes Projekt die höchste Nachhaltigkeitszertifizierung an: Das in der HafenCity geplante Elbbrücken-Quartier strebt eine Platin-Zertifizierung an. Das 21.000 m² große Bürohochhaus entsteht auf dem Baufeld 101 an der Versmannstraße/Ecke Lieselotte von Rantzau-Platz und wird künftiger Sitz der VTG [wir berichteten].

