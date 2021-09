DC Developments und Aug. Prien feiern Richtfest für Hamburger Strandkai

Am 13. September wurde Richtfest für das Quartier „Be Strandkai“ in der Hamburger HafenCity gefeiert. In seinen zwei 60 Meter hohen Wohntürmen „FiftyNine“ und „The Crown“ werden insgesamt 480 Wohnungen entstehen. Geplant sind außerdem Flächen für Einzelhandel und Gastronomie.

