DBA verpflichtet Garlef Konrad Reche

Mit mehr als 10 Jahren Vertriebserfahrung bei internationalen Beratungshäusern übernimmt Garlef Konrad Reche seit dem 1. April 2023 die Leitung Vertrieb- und Marketing für die DBA Deutsche Bauwert AG mit Standorten in Baden-Baden und Wiesbaden.

Seine Schwerpunkte sind die Bereiche der Globalverkäufe sowie der Grundstücksakquise für zukünftige Projekte. Zuletzt bekleidete der 39-Jährige die Position als Head of „Residential Capital Markets & Land“ bei der Colliers International in Frankfurt am Main [wir berichteten]. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Reche einen erfahrenen und anerkannten Vertriebsprofi gewonnen haben und mit ihm die Zukunft der DBA gestalten können“, kommentiert Vorstand der DBA Uwe Birk.