DBA und Baubürgermeister Petters legen Grundstein für StadtPark Villen

Gemeinsam mit dem Baubürgermeister Tilman Petters und Projektbeteiligten hat die DBA Deutsche Bauwert den Grundstein für eines der größten Wohnungsbauprojekte der vergangenen Jahre in Lahr gelegt. Mit den StadtPark Villen entstehen auf dem ehemaligen Nestler-Areal am Stadtpark 160 neue Wohnungen.

.