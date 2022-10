DBA erwirbt Konversionsfläche in Donaueschingen

Die Stadt Donaueschingen engagiert sich für modernen Wohnraum für ihre Bürger. Zu diesem Zweck hat die Konversions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Donaueschingen (KEG) nun die Konversionsfläche zwischen Villinger Straße, Hindenburgring und Friedhofstraße an die DBA Deutsche Bauwert AG veräußert. Das Unternehmen setzte sich im Bewerbungsverfahren durch, sicherlich auch weil es mit dem „Von Richthofen Park“ in Villingen-Schwenningen über praktische Erfahrungen mit einem sehr ähnlichen Konversionsprojekt in nächster Nähe verfügt.

.

Auf der rund 13.500 m² großen ehemaligen Militärfläche in Donaueschingen soll ein modernes, urbanes Stadtquartier entstehen, das sich um den lebendigen Quartiersplatz gruppiert. Dafür werden die drei denkmalgeschützten Gebäude sorgfältig instandgesetzt und um zwei moderne Neubauten ergänzt. Insgesamt sollen rund 120 Wohneinheiten in gemischter und sozial ausgewogener Form entstehen, also Eigentumswohnungen zum Kauf, Mietwohnungen sowie geförderte Einheiten als bezahlbarer, barrierefreier und altersgerechter Wohnraum für Menschen mit begrenztem Einkommen.



„Wir freuen uns, dass diese bisherige Brachfläche jetzt aktiv in die Stadtentwicklung einbezogen wird und wir neuen, hochmodernen und zentrumsnahen Wohnraum für Donaueschingen bekommen. Die DBA Deutsche Bauwert AG hat mit ihrem Konzept und ihrer Referenz Von Richthofen Park die Konversions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Donaueschingen absolut überzeugt. Ich freue mich auf dieses Leuchtturmprojekt„, so Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Konversions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Donaueschingen Erik Pauly. „Hier wird ein belebtes, fröhliches und sozial ausgewogenes Quartier entstehen, das nah an der Innenstadt, aber auch nah an den Naherholungsgebieten wie dem Buchberg liegt“, ergänzt Uwe Birk, der Vorstand der DBA Deutsche Bauwert AG.



Das verkaufte Areal liegt nur rund 600 m von der Innenstadt Donaueschingens entfernt. Der Erholungsraum Buchberg und das Brigachtal sind in nur wenigen Minuten fußläufig erreichbar. Wichtig ist es Investor und Stadt gleichermaßen, den Ensemble-Charakter des Areals mit den beiden beeindruckenden Baudenkmälern an der Friedhofstraße zu bewahren und es in eine positive Zukunft zu führen. Das rund 13.500 m² große Gelände soll eine hohe Aufenthaltsqualität erhalten, mit großzügigen Verkehrs- und Freiflächen – und auch das Flächendenkmal bleibt erhalten und wird nicht überbaut. Außerdem wird die DBA Deutsche Bauwert AG eng mit den Denkmalschutzbehörden zusammenarbeiten, denn auf der Freifläche zwischen den beiden großen Baudenkmälern soll voraussichtlich ein dreigeschossiger Neubau entstehen, der sich harmonisch in den Bestand einfügt und den Ensemble-Charakter wahrt.



Die Sanierung der Denkmäler erfolgt nach dem geförderten Standard KfW Effizienzhaus Denkmal – so geht Konversion nach neuesten Umweltstandards. Die DBA Deutsche Bauwert AG erwarb das Gelände am 17. Oktober 2022 von der Konversions- und Entwicklungsgesellschaft mbh Donaueschingen, die das Areal vor einigen Jahren selbst vom Bund übernommen hatte.