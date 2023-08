Der in Hamburg ansässige Regionalbereich Nord von DB Services verlegt seinen Standort von der Fangdieckstraße in Eidelstedt in den Stadtteil Hammerbrook. Der Facility Dienstleister der Deutschen Bahn mietet rund 2.750 m² im Erd- sowie in den Obergeschossen vier und fünf des Bürokomplexes ‚Hanse 90°‘. Die Liegenschaft gehört der Hanse 90

[…]