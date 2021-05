DB Schenker zieht von Ulm nach Herbrechtingen

Der internationale Logistik- und Transportdienstleister plant seinen bisherigen Standort in Ulm etwa 30 km nördlich nach Herbrechtingen zu verlegen. Hier baut Panattoni für DB Schenker ein hochmodernen Cross-Dock-Terminal, dessen Vorteile in der Produktivitätssteigerung, dem Wachstumspotenzial und einer verbesserten Verkehrsanbindung liegen.

