DB Schenker Saarland setzt Spatenstich für Regionalzentrale

Der Logistikdienstleister baut bis Ende 2024 auf mehr als 70.000 m² in strategisch günstiger Lage in Neunkirchen ein neues Cross-Dock-Terminal sowie ein großzügig gestaltetes und modern ausgestattetes Bürogebäude. Der Neubau ermöglicht mit 119 Verladetoren und 10.500 m² Hallenfläche eine deutliche Kapazitäts- und Leistungssteigerung.

.