DB Schenker mietet rund 3.500 m² in Dortmunder Florianstraße

Die Schenker Deutschland AG zieht in einen Gebäudekomplex am Dortmunder Westfalenpark. Die Deutsche Bahn AG hat für ihre Tochtergesellschaft einen Mietvertrag über rund 3.500 m² Bürofläche unterzeichnet und verlagert dadurch ihren Standort innerhalb der Stadt.

.

Im vierten Quartal 2020 werden rund 150 Mitarbeiter die neuen Flächen in der Florianstraße 1-3 beziehen. Dabei werden neue Arbeitswelten mit ausreichenden Rückzugsbereichen wie Think Tanks, Meeting Points etc. für die Mitarbeiter geschaffen. Eigentümer der Liegenschaft ist die Ashtoh Properties Germany GmbH. Colliers International hat DB Schenker bei der Anmietung exklusiv beraten.



„Die fortschreitende Flächenknappheit auf dem Bürovermietungsmarkt Dortmund limitiert insbesondere die Anmietungsmöglichkeiten im Bestand für Großunternehmen merklich. DB Schenker konnte sich mit der Immobilie in der Florianstraße dennoch eine attraktive Bestandsimmobilie in guter Lage sichern“, erläutert Cem Ergüney, Head of Office Letting bei Colliers International in Nordrhein-Westfalen.