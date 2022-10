Nach der Übergabe der neu errichteten Umschlagsimmobilie in Herbrechtingen im Juni 2022 an DB Schenker als neuen Nutzer konnte LIP Invest die Liegenschaft Ende September 2022 nunmehr offiziell einweihen und der erfolgreiche Umzug am Standort groß gefeiert werden.

Fotos: LIP Invest , a|w|sobott



