DB Netz zieht ins Mercator One in Duisburg

Die DB Netz AG wird die vierte und fünfte Etage des Neubauprojekts Mercator One am Duisburger Hauptbahnhof beziehen. Den Mietvertrag in der Mercatorstraße 1 über gut 3.700 m² Bürofläche vermittelte das Essener Office Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate.

In bester Lage Duisburgs, unmittelbar zwischen der Fußgängerzone und dem Hauptbahnhof gelegen, wurde das Mercator One nach den Plänen von Teherani Architects entwickelt und verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 10.000 m². Das Erdgeschoss bietet mit großen Glaselementen Platz für Gastronomie und Einzelhandel. Die anderen fünf Geschosse sowie das Staffelgeschoss im 6. Stockwerk werden für Büros genutzt. Realisiert wird das Objekt vom Projektentwicklerteam SK62 Real Estate und Landguard Projektmanagement für die Devario Mercator One GmbH & Co. KG. Die ersten Mieter zogen bereits Mitte August 2020 ein [wir berichteten]. Bis auf das Staffelgeschoss sind alle Büroflächen vermietet.