DB-Instandhaltungswerk in Cottbus nimmt Betrieb auf

Bundeskanzler Olaf Scholz, Brandenburgs Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke und der DB-Vorstandsvorsitzende Dr. Richard Lutz eröffneten am 11. Januar Deutschland modernstes Instandhaltungswerk der Deutschen Bahn in Cottbus. Die fast 450 Meter lange Werkshalle entstand in einer Rekordzeit von weniger als 20 Monaten seit dem ersten Spatenstich.

.

Das neue Instandhaltungswerk dient Arbeiten an der ICE 4-Flotte der DB. Aus Sicht von Bundeskanzler Olaf Scholz setzt es Maßstäbe für große Vorhaben überall in Deutschland.

„Die Deutsche Bahn hat hier in kürzester Zeit einen anspruchsvollen Bau hochgezogen. Das ist es, was ich meine, wenn ich von unserem neuen Deutschland-Tempo spreche“, sagt er.



Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender Deutsche Bahn, nennt das Projekt einen Leuchtturm für Fortschritt und Aufbruch in unserem Land. Und für Dietmar Woidke, den Ministerpräsidenten Brandenburgs, ist er eine großartige Wegmarke zur Strukturstärkung der Lausitz. Das Projekt zeige auch, dass in Deutschland kurze Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungszeiten möglich sind, wenn alle Beteiligten ein Ziel haben und alle Räder ineinandergreifen, fährt er fort. Eine weitere Halle mit insgesamt vier Gleisen ist auf dem Werksgelände bereits im Bau. Sie soll 2026 in Betrieb gehen.



Die deutlich frühere Inbetriebnahme des ICE-Werks als ursprünglich geplant geht auf verschiedene Faktoren zurück: Die DB AG hat für die Planung und Realisierung ein neues, kooperatives Verfahren (Partnerschaftsmodell Schiene) umgesetzt, das eine schnelle Prozessentwicklung, teamorientiertes Agieren der Partner und kurze Abstimmungswege gewährleistet. Darüber hinaus haben alle Beteiligten bei den erforderlichen Abstimmungen zu den Genehmigungsverfahren eng und sehr konstruktiv zusammengearbeitet. Dazu beigetragen hat auch die in der Staatskanzlei eingerichtete Task Force unter Leitung von Ministerpräsident Woidke und DB-Vorständin Daniela Gerd tom Markotten.