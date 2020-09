DB Cargo plant Umzug von Frankfurt nach Mainz

Es ist ein Paukenschlag der seit gut neun Monaten amtierenden Vorstandsvorsitzenden der Bahn-Güterverkehrssparte DB Cargo: Sigrid Nikutta kündigt im exklusiven Interview mit dem SWR Fernsehnachrichtenmagazin „SWR Aktuell“ an, den Standort im Büroturm Alpha Rotex im Stadtteil Gateway Gardens am Frankfurter Flughafen aufzugeben und nach Mainz zurückzuziehen. Nikutta wörtlich: „Jetzt gibt es die richtig gute Nachricht, dass wir den Standort Alpha Rotex am Frankfurter Flughafen aufgeben und alles nach Mainz ziehen wollen. Weil ich der festen Überzeugung bin: Mainz ist das Herz des Güterverkehrs und wir sollten auch alle wieder am Herzen zusammen ziehen.“

Aktuell werde laut des SWR-Berichts geprüft, ob das Gebäude an der Mainzer Rheinstraße 2, in dem bisher rund 800 Beschäftigte arbeiten, für bis zu 1300 Mitarbeiter ausreicht, oder ob noch zusätzliche Bürofläche angemietet werden muss.



Im 68 Meter hohen Alpha Rotex sitzt das Unternehmen seit Ende August 2013. Der Büroturm in der Edmund-Rumpler-Straße 3 bietet insgesamt 23.000 m² Bürofläche, wovon die DB Cargo als Ankermieter 12.000 m² angemietet hat [Schlüsselübergabe am Alpha Rotex in Gateway Gardens]. Zuletzt bekannter Eigentümer war die Zurich Gruppe Deutschland, diese hatte das Objekt 2014 erworben [Zurich Gruppe investiert in Gateway Gardens]. Ein Zwischenverkauf ist bislang nicht bekannt geworden. Für den Stadtteil Gatewa Gardens wäre der Weggang von DB Cargo der zweite herbe Verlust, denn erst im August hatte die Fluggesellschaft Condor ihren Umzug nach Neu-Isenburg verkündet [Condor-Zentrale zieht von Gateway Gardens nach Neu-Isenburg].