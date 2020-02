David Grun übernimmt Geschäftsbereich Asset Management bei Pflugfelder

Die Pflugfelder Gruppe stellt sich strategisch neu auf: Seit 1. Januar 2020 leitet David Grun, zuvor Geschäftsführer der Pflugfelder Immobilien Treuhand GmbH, den Bereich Asset Management und Portfolioaufbau. In seiner neuen Rolle soll der erfahrene Immobilienexperte dazu beitragen, dieses wichtige Tätigkeitsfeld zu optimieren und weiter auszubauen.

.

Grun ist seit 25 Jahren für die Pflugfelder Gruppe tätig und war in dieser Zeit unter anderem als Geschäftsführer der Maklergesellschaft tätig. Darüber hinaus zeichnete er maßgeblich für den Aufbau der Pflugfelder Niederlassung in Stuttgart verantwortlich und leitete zusätzlich den Fachbereich Gewerbeimmobilien. Zukünftig wird sich Grun als Geschäftsführer der Universal Immobiliensanierungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH sowohl um den An- und Verkauf als auch um die komplette Vermietung des Eigenbestands kümmern.