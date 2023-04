David Dreyfus wird CFO bei Instone

Instones derzeitiger CFO, Foruhar Madjlessi, beendet auf eigenen Wunsch vorzeitig seinen Vertrag zum 31. Juli 2023. Sein Nachfolger wird ab dem 1. September der Kapitalmarktexperte David Dreyfus.

.

David Dreyfus verfügt über mehr als 28 Jahre Corporate Finance und Kapitalmarkterfahrung aus Positionen als Director bei Lazard und zuletzt als Senior Partner des Beratungshauses Lilja & Co. Neben zahlreichen weiteren M&A- und Kapitalmarkttransaktionen hat David Dreyfus Instone bereits in der Vorbereitung sowie der Durchführung vom Börsengang in den Jahren 2017 und 2018 beraten und ist deshalb mit dem Unternehmen bestens vertraut.



„Ich freue mich über die hochkarätige Neubesetzung der CFO Position. David Dreyfus hat seine Fähigkeiten und seinen Mehrwert für Instone als Corporate Finance Berater bereits in der Vergangenheit eindrucksvoll unter Beweis stellen können. Seine detaillierten Kenntnisse des Unternehmens sichern darüber hinaus den nahtlosen Übergang der CFO Verantwortung in anspruchsvollen Zeiten.“, so Kruno Crepulja.