David Chipperfield Architects sticht zwölf Mitbewerber aus

Signal Iduna, Hansainvest Real Assets und das Baudezernat Hamburg haben den Sieger eines zweistufigen Architektenwettbewerbs für den Neubau der Hauptverwaltung des Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzerns am Bahnhof Hamburg-Dammtor gekürt. Unter insgesamt 13 Bewerbern setzte sich der Entwurf von David Chipperfield Architects durch, dessen Realisierung nun bis Ende 2026 erfolgen sollen.

