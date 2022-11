David Borck startet Vermarktung im Graefekiez

Die David Borck Immobiliengesellschaft hat die Vermarktung von sieben Eigentumswohnungen in einem Kreuzberger Mehrfamilienhaus gestartet.

.

Die Altbauwohnungen in dem 1876 erbauten Gebäude in der Schhönleinstraße 11 umfassen ein bis drei Zimmer zwischen 39 bis 96 m². Alle Eigentumswohnungen sind bezugsfrei, in einem gepflegten Zustand und haben praktische Grundrisse für Singles, Paare oder auch kleine Familien. Vermarktet werden aktuell eine 3-Zimmer-sowie vier 1-Zimmer-Wohnungen, zwei weitere Wohnungen gehen im nächsten Jahr in die Vermarktung.



Das Mehrfamilienhaus ist gut an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden: Nur knapp 300 Meter entfernt befindet sich der U-Bahnhof Schönleinstraße, ein Halt der U8. Darüber hinaus erreicht man in 10 Gehminuten den U-Bahnhof Hermannplatz.