Das Projekt Claudius in Berlin-Tiergarten mit 15 Wohneinheiten wurde in den vergangenen Monaten umfangreich saniert. Neben den Wohneinheiten sind nun auch die Gemeinschaftsfl├Ąchen hergerichtet und in K├╝rze wird auch die Neugestaltung des Innenhofs abgeschlossen sein. Die Vermarktung hat die David Borck Immobiliengesellschaft exklusiv ├╝bernommen, die bislang eine Wohneinheit vergeben konnte.

