Die David Borck Immobiliengesellschaft hat erfolgreich das Wohn- und Geschäftshaus in der Müllerstraße 68-69/Dubliner Straße 2 verkauft – und das in nur einem Monat. Das Eckhaus in Berlin- Wedding wurde ca. 1900 errichtet und besteht aus drei Aufgängen mit jeweils sechs Etagen inklusive ausgebautem Dachgeschoss. Insgesamt befinden sich in dem…

Fotos: David Borck Immobiliengesellschaft



[…]