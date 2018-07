DataTree mietet neue Büroflächen in Dortmund

In Dortmund verlegt die DataTree AG ihre Niederlassung und wird neuer Mieter in der Märkische Straße 212-218. Das Beratungsunternehmen für Datenschutz und Informationssicherheit wird die neuen Räumlichkeiten im Dezember 2018 beziehen. Die Mietflächen werden gemäß den Anforderungen der unterschiedlichen Geschäftsbereiche des neuen Mieters hergerichtet und bieten somit eine ideale Arbeitslandschaft für die Mitarbeiter. Eigentümer der Liegenschaft ist eine Privatperson. Die Cubion Immobilien AG vermittelte den Mietvertrag über rd. 595 m² Bürofläche in Dortmund.

