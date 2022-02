Knapp zwei Jahre nach der Eröffnung des ersten Standortes in Hilden, nimmt der Rechenzentrumsbetreiber Datacenter One (DC1) jetzt den zweiten Bauabschnitt in Betrieb. Generalunternehmer ICT Facilities startete im April 2021 in Zusammenarbeit mit Cadolto Modulbau mit der Realisierung und übergab den Erweiterungsbau kurz vor Jahresende.

[…]