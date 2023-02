Data4 kündigt mit dem Bau eines der größten Rechenzentren Deutschlands ein Milliardeninvestment in Hanau an. Vorstandsvorsitzender Olivier Micheli und Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) traten gestern gemeinsam vor die Presse. Der Bau ist auf dem Gelände der ehemaligen Großauheim Kaserne im gleichnamigen Stadtteil geplant, das in 2022 von P3 erworben

Fotos: Stadt Hanau / Moritz Göbel



[…]