Das Regionales Bildungszentrum Eckert mietet Bürofläche in Berlin-Tempelhof

Die Regionales Bildungszentrum Eckert gemeinnützige GmbH hat in Berlin-Tempelhof, Germaniastraße 18-20, ca. 610 m² Büro- und Schulungsflächen angemietet. Das Unternehmen für berufliche Bildung, Weiterbildung und Rehabilitation wird mit seiner Berliner Niederlassung zum Juli 2017 in die neuen Räumlichkeiten umziehen. Der bisherige Standort in Berlin-Treptow wurde seit 2015 als Interimsfläche genutzt. Eigentümer und Vermieter des insgesamt 14.600 m² umfassenden Bürogebäudes Germaniabogen werden durch die Real Capital Holding repräsentiert. JLL war bei dieser Anmietung für die Real Capital Holding vermittelnd tätig.

