Das Innenleben des Forum Towers wird upgedatet

Forum Tower, Potsdamer Platz 11

Mit einem strammen Zeitplan im Rücken haben das Berliner Architektenbüro Bollinger + Fehlig und die Baugesellschaft Undkrauss die Modernisierung und Umgestaltung des Berliner Forum Towers in Angriff genommen. Bis zum Juni sollen sieben Etagen des Bürogebäudes am Potsdamer Platz 11 entsprechend den Vorgaben des neuen Mieters Käuferportal hergerichtet sein. Das Online-Unternehmen will dortselbst 8.500 m² beziehen. Das Unterfangen wird als sogenanntes „Design- und Build“-Projekt abgewickelt, meint: Planung und anschließende Ausführung erfolgen in steter Kommunikation und Absprache.

Der 70 Meter zählende Turm, 1998 nach Entwürfen des italienischen Architekten Renzo Piano realisiert, hält eine Gesamtmietfläche von 20.000 m² vor, die sich über 17 Stockwerke verteilt. Er gilt als das markanteste Markenzeichen der neuen Mitte. Renzo Piano selbst wollte das Gebäude mit der gläsernen Spitze als persönliche, architektonische Interpretation von Weltoffenheit und allumfassender Kommunikation verstanden wissen. Ganz pragmatisch ist der Tower aber auch Bestandteil des Mega-Deals, mit dem sich der kanadische Immobilieninvestor Brookfield über eine Tochtergesellschaft plus Joint Venture Partner im Dezember 2015 den nahezu kompletten Potsdamer Platz gesichert hatte: 16 Gebäude mit 128.000 m² Bürofläche, 130 Geschäfte, zwei Plätze und mehr als 300 Wohnungen wechselten den Eigentümer und inzwischen ist das Gebäude offensichtlich auch schon wieder weitergereicht worden. Ein Deal unter Landsleuten sozusagen, denn der neue Eigentümer soll das kanadische Unternehmen Intertrust sein [Luxusherberge für Tauben zieht an den Bahnhof Südkreuz].



Modernisierung und notwendiger Teilabriss erfordern nun ein gerüttelt Maß an Fingerspitzengefühl - um die Frequenz des attraktiven Platzes nicht zu beeinträchtigen und der charakteristischen Außenanmutung des Gebäudes nicht zu schaden. KäuferPortal wünscht sich eine sehr individuell zugeschnittene Flächenaufteilung, gleichzeitig sollen die Innentreppen vollständig ersetzt und die technische Ausrüstung des Gebäudes gänzlich upgedatet werden. Käuferportal agiert seit 2008 als Vermittler von Produkten und Dienstleistungen in ganz Deutschland und legt seither einen stabilen Expansionskurs vor. Mit dem Umzug von der Friedrichstraße an den Potsdamer Platz baut das Unternehmen zeitgleich quasi einen Raumpuffer ein. Aktuell stehen 350 Mitarbeiter auf der Gehaltsliste, die neuen Flächen bieten aber prinzipiell Platz für bis zu 500 Bedienstete.