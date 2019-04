Dorint Hotel am Heumarkt Köln verlängert Pachtvertrag bis 2043

Der Pachtvertrag für das Dorint Hotel am Heumarkt wurde vorzeitig um weitere 20 Jahre verlängert. Somit bleibt das Hotel in der Kölner Innenstadt mit seinen 262 Zimmern und Suiten, Harry’s New-York Bar, sechs Tagungsräumen, einem Ballsaal und der Tiefgarage nun bis zum 30. April 2043 ein Dorint.

.