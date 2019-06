Wohnhochhaus „Grandaire“ am Alex hisst Richtkrone

Mit dem „Lipsia-Turm“ in Leipzig feierte gestern das erste Wohnhochhaus in der Messestadt nach der Wende Richtfest. Am selben Tag konnte nun auch die Rohbau-Fertigstellung des ersten neuen Wohnhochhauses am Berliner Alexanderplatz seit mehr als 30 Jahren zelebriert werden: Für das Gebäudeensemble „Grandaire“ wurde am Donnerstag in Anwesenheit von Regula Lüscher, Senatsbaudirektorin und Staatssekretärin in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, das Richtfest gefeiert. Bauherren sind die Reggeborgh Vastgoed B.V. und die Bouwinvest REIM B.V. Die Bauausführung übernimmt die Kondor Wessels Wohnen Berlin GmbH.

