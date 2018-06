Das Emporia in Stuttgart erreicht die Vollvermietung

Emporia

© Alstria office REIT-AG

Die Alstria office REIT-AG kann durch eine Neuvermietung und vorangegangene Vertragsverlängerungen eine Verbesserung in der Vermietungsstruktur des Gebäudes „Emporia“ in Stuttgart vermelden. Kürzlich konnte ein neuer Mietvertrag über rund 1.700 m² abgeschlossen werden, nachdem in den vergangenen Monaten bereits Vertragsverlängerungen für eine Fläche von 22.900 m² vereinbart wurden. Mit dem Abschluss des neuen Mietvertrags ist das Gebäude heute voll vermietet. Aufgrund bereits fest vereinbarter Mietanpassungen steigt die Miete ab Dezember 2021 um rund 7%.

.

Das Bürogebäude „Emporia“ umfasst eine Mietfläche von rund 25.200 m² und liegt in der Breitwiesenstraße 5-7 in Stuttgart-Vaihingen. alstria akquirierte das Gebäude im Jahr 2015 und konnte seitdem durch ein aktives Asset-Management die Mietvertragsstruktur verbessern.