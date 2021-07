Darmstädter HEAG meldet stabile Geschäftsentwicklung trotz Pandemie

Die HEAG, das Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt, hat ihren Geschäftsbericht 2020 veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Covid-19-Pandemie das Wirtschaftsjahr sowohl der HEAG als auch das der Unternehmen des HEAG-Konzerns vor Herausforderungen gestellt hat.

.

„Das Ergebnis verdeutlicht, dass durch die Entwicklungen der Vorjahre eine leistungs- und widerstandsfähige Stadtwirtschaft entstanden ist, die auch in der Krisenzeit verlässlich Kernleistungen der Daseinsvorsorge erbringt. Und das ist in hohem Maß dem umsichtigen Beteiligungsmanagement der HEAG zuzuschreiben“, so der Vorsitzende des HEAG-Aufsichtsrates, Oberbürgermeister Jochen Partsch.



Der Jahresüberschuss des HEAG-Konzerns steigt im Vergleich zum Vorjahr von 22,6 Millionen Euro auf 26,1 Millionen Euro. Das Jahresergebnis der HEAG verringert sich auf 0,6 Millionen Euro (Vorjahr 1,4 Millionen Euro). Der Rückgang der Beteiligungserträge von der bauverein AG konnte durch eine Verringerung in den Aufwandspositionen teilweise kompensiert werden. Der Bilanzgewinn erhöht sich auf 13,3 Millionen Euro (Vorjahr: 13,1 Millionen Euro), wovon wie im Jahr zuvor 0,4 Millionen Euro an die Anteilseigner ausgeschüttet werden. Ebenso verbucht die Wertschöpfung ein leichtes Plus: 821 Millionen Euro (Vorjahr: 819 Millionen Euro). „Die Unternehmen der Darmstädter Stadtwirtschaft haben gezeigt, dass sie den außergewöhnlichen Anforderungen in einer pandemischen Lage standhalten können. Dies ist den engagierten Beschäftigten der HEAG-Gruppe zu verdanken und unseren Partnern, die 2020 gemeinsam mit der HEAG Leistungen der Daseinsvorsorge weiterentwickelt und Lösungen geschaffen haben“, sagen die HEAG-Vorstände, Prof. Dr. Klaus-Michael Ahrend und Dr. Markus Hoschek.



Die Bilanzsumme der HEAG sinkt im Berichtsjahr von 711,0 Millionen Euro auf 707,3 Millionen Euro. Die des HEAG-Konzerns entwickelt sich auch im Pandemiejahr 2020 positiv und steigt leicht von 2,917 Milliarden Euro auf 2,944 Milliarden Euro. In die Bilanz der HEAG werden jährlich die Beteiligungserträge der Tochtergesellschaften einbezogen: Die Beteiligungserträge von 25,6 Millionen Euro (Vorjahr: 27,5 Millionen Euro) enthalten die phasengleich bilanzierten Dividenden der ENTEGA AG mit 20,0 Millionen Euro (Vorjahr: 20,0 Millionen Euro) und der bauverein AG mit 5,6 Millionen Euro (Vorjahr: 7,5 Millionen EUR). Die Beteiligungserträge der bauverein AG lagen niedriger, da größere Investitionen in den geförderten Wohnungsbau und in nachhaltige Entwicklungen getätigt worden sind. Für die HEAG mobilo GmbH übernimmt die HEAG jährlich einen Verlust von 12,8 Millionen Euro. Der HEAG-Konzern leistete 2020 Zahlungen an die Wissenschaftsstadt Darmstadt in Höhe von 21,5 Millionen Euro (Vorjahr: 19,5 Millionen Euro). Darin enthalten sind unter anderem Dividendenauszahlungen, Konzessionsabgabe, Gewerbesteuer, Grundsteuer und Lohnsteuer.



Stadtwirtschaftsstrategie 2025 fertiggestellt

Darmstadt hat eine der ersten Stadtwirtschaftsstrategien in Deutschland. Die in dem Rahmenkonzept definierten Schritte haben eine kunden- und zukunftsorientierte Weiterentwicklung kommunaler Angebote im Sinne einer qualitativ hochwertigen und krisenfesten Daseinsvorsorge zum Ziel. Während die HEAG im zurückliegenden Jahr weiterhin Maßnahmen der Stadtwirtschaftsstrategie 2020 erfolgreich umgesetzt hat, war sie zeitgleich entscheidend an der Entwicklung der neuen Stadtwirtschaftsstrategie 2025 beteiligt. Neben der Setzung inhaltlicher Impulse hat sie den Prozess auch moderiert. Dabei galt es, Zielvorstellungen von der Wissenschaftsstadt Darmstadt mit denen der Beteiligungen aufeinander abzustimmen. Hierbei arbeitete die HEAG eng mit einem Lenkungskreis zusammen. Ferner wurden Arbeitnehmervertretungen und Kundenbeiräte in den Prozess einbezogen. Die neue Stadtwirtschaftsstrategie 2025 wurde von den Gremien der Wissenschaftsstadt Darmstadt beschlossen.