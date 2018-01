Darmstadt - Moxy Hotel eröffnet im Herbst 2018

Moxy wird im Herbst 2018 ein neues Hotel in Darmstadt eröffnen. Das neue Haus gehört konzeptionell zur Kategorie der Business Lifestyle Hotels und wird seinen Gästen 178 Zimmer bieten.

.

Die Marke Moxy gehört zum US-Konzern Marriott International, die hierzulande bisher fünf Moxy Hotels an den Standorten Frankfurt (2), Eschborn, Berlin und München betreibt. Franchisenehmerin des neuen Hotels ist die niederländische Odyssey Hotel Group. Betreiberin des Hotels wird die Gruppe Odyssey Hotel sein.



Der Hotelbau ist Teil des neuen 40 Mio. teuren Büro- und Hotelkomplexes „Quartier West“ auf einem rund 8.000 m² großen Areal an der Georg-Ohm-Straße, dessen Entwürfe aus der Feder des Schweizer Architekten Max Dudler stammen. Der Komplex besteht aus zwei Gebäuden mit jeweils sieben Geschossen. Neben den geplanten rund 9.600 m² Büroflächen, die schon zu über 80 % vermietet sind, wird das Hotel mit 178 Zimmern einziehen. Im Rahmen der Inneneinrichtung wird das Thema Weltraum aufgegriffen, um einen deutlichen thematischen Bezug zu den in der unmittelbaren Nachbarschaft gelegenen Einrichtungen von Eumetsat und dem Esoc als europäisches Satellitenkontrollzentrum zu schaffen. Eine Tiefgarage bietet 100 Stellplätze für Pkw. Bauherrin des Objektes ist die Unit Gesellschaft für Projektentwicklung GmbH vertreten durch deren Objektgesellschaft GE4a Development.