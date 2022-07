Darmstadt bekommt ein neues Hochhaus

Der Siegerentwurf für das geplante Wohnhochhaus am Marienplatz ist entschieden: Die Jury kürte den Entwurf des Darmstädter Architekturbüros Netzwerkarchitekten zum Sieger. Der Entwurf sieht ein 16-geschossiges Hochhaus mit 320 Wohnungen sowie einen mäanderförmigen Baukörper vor.

