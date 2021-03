Dario Pithard wird neuer General Manager im SO/ Berlin Das Stue

Ab sofort leitet Dario Pithard als neuer General Manager das SO/ Berlin Das Stue am Berliner Zoo. Von 2012 bis 2020 war der Hotelier in verschiedenen Führungspositionen mehrerer Prestigehotels im asiatischen Raum tätig. Nun wird er seine internationalen Erfahrungen in das Berliner Luxusobjekt einbringen.

.

Der erfahrene Hotelier hat schon kurz nach seiner Ankunft viele Visionen für die Weiterentwicklung des Hotel Stue in Berlin: „Im ersten Schritt müssen wir uns mit der SO/ Brand neu definieren, um auch in Post-Covid-19-Zeiten weiterhin Marktführer im Luxury Lifestyle Segment zu bleiben. Gemeinsam mit Accor’s Above Property und der Clarus Management GmbH streben wir außerdem einen besonderen Ausbau im Bereich Food & Beverage an, sodass wir unseren Gästen auch in Zukunft einen unvergesslichen Aufenthalt bieten können.“



Auch Hans Tauz, Head of Asset Management bei der Clarus Management GmbH, unterstützt die Vorhaben des neuen General Managers: „Wir freuen uns, mit Dario Pithard einen passionierten und erfahrenen Hotelier aus der internationalen Luxushotelbranche gewonnen zu haben. Er wird das Hotel sowie das Team vor Ort und die gesamte Immobilie bereichern.“