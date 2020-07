Daniela Schade steigt bei Accor Central Europe aus

Daniela Schade

Nach 15 Jahren hat sich Deutschland-Geschäftsführerin Daniela Schade dazu entschlossen, Accor zu verlassen, um sich einer neuen Aufgabe zu widmen. Zuletzt verantwortet sie als Senior Vice President den Bereich Commercial Development für Deutschland, Österreich und die Schweiz, der neben Distribution/E-Commerce und Sales auch das Revenue und Brand Management umfasst.

.

Daniela Schade startete 2006 ihre Karriere bei Accor und hatte seitdem zahlreiche Führungspositionen in den Bereichen Vertrieb und Distribution im Unternehmen inne. 2016 wurde sie als erste Frau zur Geschäftsführerin der damaligen AccorHotels Germany GmbH bestellt.



Während ihrer beruflichen Laufbahn hat Schade die Transformation und Weiterentwicklung von Accor innerhalb der Region Central Europe federführend mitgestaltet; dazu zählt insbesondere auch die Implementierung des Asset-Light-Geschäftsmodells in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als Botschafterin für das Gleichberechtigungs- und Diversitäts-Netzwerks RiiSE von Accor setzte sie sich zudem für die Förderung junger, weiblicher Führungskräfte ein. Darüber hinaus engagierte sie sich in Präsidien verschiedener Branchenverbänden, darunter VDR, BTW und GCB.