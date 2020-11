Daniela Schade künftig im Führungsteam der Deutschen Hospitality

Daniela Schade

Daniela Schade, ehemalige Geschäftsführerin von AccorHotels Deutschland, übernimmt zum 01. Dezember 2020 die neu geschaffene Position Chief Commercial & Distribution Officer bei der Steigenberger Hotels AG/Deutsche Hospitality. Daniela Schade verantwortet bei der Deutschen Hospitality die Bereiche Franchise, Group Sales, E-Business, Revenue Management, CRM & Loyalty und Group Marketing. Hasan Yigit berichtet weiterhin als Geschäftsführer Jaz in the City und Vice President Brand Strategy & Innovations an den CEO.

Für Daniela Schade ist die Deutsche Hospitality kein Neuland: Nach ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau startete sie ihre internationale Karriere mit der VIP-Gästebetreuung im Steigenberger Hotel Graf Zeppelin in Stuttgart.



Mit der neu geschaffenen Stelle des Chief Commercial & Distribution Officer legt die Deutsche Hospitality einen weiteren wichtigen Baustein für die Weiterentwicklung des Unternehmens. „Mit Daniela Schade ist es uns gelungen, eine der profiliertesten und erfolgreichsten Führungspersönlichkeiten in den Bereichen Vertrieb, Wachstum und Marketing von unserer Vision, eine der führenden Hotelgesellschaften Europas zu werden, zu überzeugen“, so Marcus Bernhardt, CEO und Vorsitzender des Vorstandes, Deutsche Hospitality. „Gemeinsam werden wir die Weichen für die Neustrukturierung und das weitere Wachstum der Deutschen Hospitality stellen.“