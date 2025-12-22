Daniela Eichler übernimmt Leitung von Riesapark und PEP Torgau

Mit Daniela Eichler übernimmt ab Januar eine erfahrene Netzwerkerin aus der Region das Centermanagement für den Riesapark in Riesa und das PEP Torgau. Jagdfeld Real Estate setzt damit auf lokales Know-how, um die beiden stark frequentierten Einzelhandelsstandorte gezielt weiterzuentwickeln.

„Wir freuen uns, mit Daniela Eichler eine engagierte Quereinsteigerin gewonnen zu haben, die als gebürtige Torgauerin in der Region bestens vernetzt ist“, freut sich Michael Bünnagel, Head of Center- und Propertymanagement von Jagdfeld Real Estate, der die Positionen zuletzt interimistisch ausgefüllt hat.



Die gelernte Kauffrau, die zuletzt das Veranstaltungsmanagement der Stadt Torgau leitete, zeichnet ab Januar für die beiden Einzelhandelsstandorte in Sachsen verantwortlich. „Riesapark und PEP Torgau sind attraktive Handelsstandorte, die einen hohen Stellenwert für die Region haben. Sie weiter zu verbessern und zu stärken, ist mein erklärtes Ziel“, so die gebürtige Torgauerin.



Der Riesapark in der 40.000 Einwohner großen Stadt Riesa in Mittelsachsen bietet auf über 45.500 m² großflächige Ankermieter (Aldi, toom, Medimax) aus den Bereichen Lebensmittel, Unterhaltungselektronik und Baumarkt. Mit seinen insgesamt über 50 Geschäften, 3.000 kostenfreien Parkplätzen, der optimalen Einbettung in das ÖPNV-Netz und der direkten Anbindung an die B 169 ist der Riesapark zentraler Anlaufpunkt für ein großes Einzugsgebiet.



Das PEP Torgau im nordsächsischen Torgau dient als Versorgungszentrum für die 20.000 Einwohner der ländlich geprägten Kreisstadt und deren Umgebung. Das Shoppingcenter erstreckt sich über 30.000 m² und bietet unter anderem mit Kaufland, dm und Obi einen vielfältigen Angebots-Mix. Das PEP Torgau, das etwa 30 Geschäfte umfasst, ist sehr gut mit dem Auto (600 Parkplätze) und dem ÖPNV zu erreichen.