Daniel Werth startet als Managing Director Commercial bei HTIM

Der Investment Manager baut seine Expertise weiter aus. Seit Anfang Januar 2021 ist Daniel Werth als Managing Director Commercial bei Hamburg Team Investment Management (HTIM) beschäftigt. Der 41-Jährige kommt von Momeni, wo er die letzten sechs Jahre den Aufbau des institutionellen Fondsmanagements vorantrieb.

Daniel Werth wird sich insbesondere um künftige Transaktionsaktivitäten für Büro- und Gewerbeimmobilien sowie um die entsprechenden strategischen Anlagekonzeptionen kümmern. Er wechselt von der Momeni Investment Management GmbH, bei der er seit 2014 als Geschäftsführer den Aufbau des institutionellen Fondsmanagements vorantrieb. In den vergangenen Jahren verantwortete er den bundesweiten Erwerb von Büroimmobilien mit einem Gesamtvolumen von rund einer Milliarde Euro. Der 41-Jährige blickt insgesamt auf mehr als 15 Jahre Erfahrung in der institutionellen Fonds- und Immobilienwirtschaft zurück. Daniel Werth studierte Betriebswirtschaftslehre und Immobilienwirtschaft in Kiel, Hamburg und London mit Abschlüssen als Diplom-Kaufmann und Master of Science in Real Estate Investment and Finance.