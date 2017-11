Colliers: Daniel Stallmach neuer Leiter Retail-Vermietung in NRW

Daniel Stallmach

Daniel Stallmach (38) ist seit dem 1. November neuer Leiter der Retail-Vermietung in Nordrhein-Westfalen von Colliers International. Er übernimmt damit auch im Bereich Retail die Verantwortung für den neuen Standort des Maklerhauses in Köln, der im September unter der Leitung von Herwig Lieb mit dem Bereich Bürovermietung an den Start ging [Colliers International expandiert mit neuem Standort Köln].

.

Stallmach tritt die Nachfolge von Daniel Hartmann an, der seit dem Frühjahr nationaler Head of Retail Letting bei Colliers International in Deutschland ist. Er war zuvor zehn Jahre bei Comfort und drei Jahre bei Kempers tätig.