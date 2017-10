Daniel Sehnert neuer Leiter des Leipziger Industrial Agency Teams von JLL

Daniel Sehnert (36) hat mit Wirkung zum 01. Oktober 2017 bei JLL die Teamleitung für den im Leipziger Büro neu eingerichteten Bereich Industrial Agency übernommen. Der Diplom-Geograph, zuvor acht Jahre bei Aengevelt tätig, ist ein ausgezeichneter Kenner v.a. der regionalen Märkte in Sachsen-Anhalt und Thüringen.

.

„Daniel Sehnert verfügt in den genannten Regionen über ein breites Netzwerk zu mittelständischen Betrieben aus Industrie, Gewerbe und Logistik. JLL setzt mit seiner Ernennung die Strategie fort, die Dienstleistung im Bereich Logistik- und Lagerflächen Eigentümern, Projektentwicklern und Nutzern auch außerhalb der BIG 5 anzubieten“, so Frank Weber, Head of Industrial Agency JLL Germany.