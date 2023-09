Daniel Schütte wechselt von Lührmann zu BGA Invest

Daniel Schütte

© BGA Invest GmbH

BGA Invest hat Daniel Schütte als Akquisiteur im Bereich Gewerbeimmobilien mit Schwerpunkt Handelsimmobilien gewonnen. Der 37-Jährige kommt von Lührmann, bei dem Schütte die vergangenen knapp zwei Jahre am Standort München als Senior Consultant Investment gearbeitet hat.

Daniel Schütte verstärkt das Gewerbeimmobilienteam bei BGA Invest seit Mitte September mit seinen umfangreichen Erfahrungen im An- und Verkauf sowie der Vermittlung von Handelsimmobilien. Bei seiner vorherigen Tätigkeit war der Immobilienprofi neben weiteren Gewerbeobjekten vor allem für die Vermittlung von Fachmärkten und anderen Einzelhandelsimmobilien verantwortlich. In seiner Zeit bei Hannover Leasing stand der Ankauf großvolumiger Gewerbeimmobilien im Mittelpunkt. Bei GRR Real Estate Management konzentrierte er sich auf den An- und Verkauf von Handelsimmobilien.



Im weiter wachsenden Team von BGA Invest besteht die Kernaufgabe des Betriebswirts nun in der bundesweiten Akquisition von Verkaufsmandaten in der Assetklasse Gewerbeimmobilien mit Schwerpunkt Handelsimmobilien. Dazu greift Schütte auf sein bestehendes Netzwerk aus Kontakten zu zahlreichen privaten und institutionellen Marktteilnehmern zurück. Zu seinen Aufgaben gehören ferner das Erstellen von Standort- und Objektanalysen, das Erheben von marktrelevanten Daten sowie der weitere Ausbau des Kundennetzwerks für BGA Invest.



„Ich freue mich sehr darauf, meine Expertise im Bereich Handelsimmobilien bei BGA Invest einbringen zu können. Mich reizt die Chance, in meiner neuen Position deutschlandweit tätig zu sein und meine jahrelangen Erfahrungen im Transaktionsgeschäft weit über den süddeutschen Raum hinaus anwenden zu können. Dass BGA Invest über ein einmaliges Netzwerk zu Family Offices und Privatbanken mit anspruchsvoller Kundenstruktur verfügt, empfinde ich mit Blick auf die derzeit herausfordernde Marktlage als einen besonderen Ansporn.“, sagt Daniel Schütte.