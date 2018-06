Daniel Kremin wechselt als Head of Product zu Inreal Technologies

Daniel Kremin

Die Inreal Technologies GmbH hat einen neuen Head of Product. Daniel Kremin wird ab sofort die Entwicklungsabteilung und das Produktmanagement des in Karlsruhe ansässigen PropTechs leiten. Die Position wurde neu geschaffen. Der Diplom-Designer war in den vergangenen acht Jahre für die Cadman Real Estate Marketing GmbH in Düsseldorf tätig. Als Creative Director Interactive und Mitglied des Management Teams verantwortete Kremin dort u.a. das Design, die Umsetzung und die Implementierung digitaler Marketing- und Vertriebstools. Davor war der 37-Jährige freiberuflich als Designer & Creative Developer tätig.

