Daniel Jessop übernimmt Steuer bei Workthere

Daniel Jessop

Daniel Jessop (31) ist seit 01.02.2023 Head of Workthere Germany und wird somit zukünftig das deutschlandweite Geschäft der unternehmenseigenen Vermittlungsplattform für Flexible Workspaces von Savills leiten. Vom Hamburger Standort aus wird er die Marke Workthere hierzulande weiter ausbauen.

„Die Nachfrage nach flexiblen Büroflächen ist zuletzt in Deutschland wieder gestiegen, zumal gerade in unsicheren Zeiten das Bedürfnis der Nutzer nach Flexibilität zunehmend wichtiger wird. Doch auch langfristig rechnen wir mit starken Wachstumschancen in diesem Segment. Mit Daniel Jessop gewinnen wir einen Experten, der unser Dienstleistungsangebot in diesem Bereich weiter stärken und optimieren wird“, so Jan-Niklas Rotberg, Head of Office Agency Germany.



Jessop wechselt von der WeWork Deutschland GmbH, wo er während seiner rund 4-jährigen Tätigkeit zuletzt als Leasing Director das Vermarktungsgeschäft der Standorte Hamburg, Köln, Frankfurt und München verantwortete.