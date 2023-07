Daniel Endres startet als Client Director bei GAM Deutschland

GAM hat Daniel Endres für die Position des Client Director bei GAM Investments in Deutschland verpflichtet. In seiner neuen Funktion ist er für die Akquisition und Betreuung von Wholesale und institutionellen Kunden in Deutschland, Österreich und Luxemburg zuständig.

.

„Daniel Endres stärkt unsere Vertriebskapazitäten im hartumkämpften deutschsprachigen Markt weiter. Er wird sein profundes Wissen und langjährige Erfahrung nutzen, um unseren Kunden einen hervorragenden Service zu bieten. Daniel kommt zu einem so wichtigen Zeitpunkt, an dem die Kunden nach neuen Ideen von spezialisierten aktiven Managern suchen“, kommentiert Jeremy Roberts, Global Head of Distribution bei GAM.



Bevor Endres zu GAM Investments kam, war er sieben Jahre als Sales Director Germany & Benelux bei RAM Active Investments und 2Xideas Europe tätig. Begonnen hat er seine Karriere 2009 im Fondsvertrieb bei DNB Asset Management, zuletzt als Co-Head of International Sales. Der Diplom-Betriebswirt hat BWL an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes und an der Akademie der Saarwirtschaft studiert.