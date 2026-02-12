Daniel Ahrendt wird CEO der Carestone Gruppe

Daniel Ahrendt

© Carestone Group GmbH

Die Carestone Gruppe ordnet ihre Führungsspitze neu und ernennt seinen bisherigen CFO Daniel Ahrendt zusätzlich zum Chief Executive Officer. Damit übernimmt Ahrendt die Gesamtverantwortung für Strategie und operatives Geschäft. Mit einer Pipeline von 4.800 Einheiten und einem Verkaufsvolumen von 1,3 Milliarden Euro sieht sich das Unternehmen gut positioniert, um den wachsenden Bedarf an Seniorenwohn- und Pflegeimmobilien in Deutschland zu bedienen.

.

„Unter der Führung von Daniel wird Carestone weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen im Pflege- und Wohnungswesen leisten, die mit einer alternden Bevölkerung einhergehen. Für Investoren bietet Carestone einen differenzierten Zugang zu einigen der attraktivsten Immobilienanlagen in Europa, die sich oftmals aus einer starken Unterversorgung des Markts verbunden mit strukturell steigender Nachfrage ergeben“, sagt Stefan Mohr, Head of Corporate Transactions bei ActivumSG.



Neben Daniel Ahrendt gehören Ralf Licht, Chief Development Officer, und Sandro Pawils, Chief Sales Officer, zum Führungsteam. Gemeinsam verantworten sie die strategische Ausrichtung und das operative Management des Unternehmens.



Vor seiner Ernennung zum CEO arbeitete Daniel Ahrendt im Rahmen seiner Tätigkeit bei ActivumSG sieben Jahre eng mit dem Führungsteam von Carestone zusammen. Zuletzt war er dort als Director im Corporate Transactions Team tätig und betreute persönlich die Wachstumsstrategie sowie die operative Entwicklung des Unternehmens. Ein von ActivumSG verwalteter Fonds ist Eigentümer der Carestone Gruppe.



Als CFO übernahm Ahrendt im Jahr 2025 zentrale Steuerungsaufgaben und arbeitete eng mit der bestehenden Geschäftsführung zusammen. Seine berufliche Laufbahn begann er im Investmentbanking bei Kuna & Co. KG, heute Evercore Partners, mit Fokus auf großvolumige M&A- und Finanzierungstransaktionen im Immobiliensektor. 2015 wechselte er zur Société Générale und war dort am Aufbau des Real-Estate-Investmentbankings beteiligt.