Daimler Truck baut Global Parts Center im Harz

Sachsen-Anhalt feiert: Daimler Truck hat sich als Standort seines Global Parts Center für für das Industriegebiet Ost der Harzkreisstadt Halberstadt entschieden. „Unser neues Global Parts Center ist das größte Logistikprojekt in unserer Unternehmensgeschichte. Künftig spielt der Standort in Halberstadt eine entscheidende Rolle dabei, unsere Lkw und damit unsere Wirtschaft und Gesellschaft am Laufen zu halten. Ohne Lkw stehen Fabriken still und Supermarktregale bleiben leer.“, so Jörg Howe, Generalbevollmächtigter Daimler Truck AG, zuständig für Globale Kommunikation & Außenbeziehungen.

.